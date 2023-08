Roma, poliziotto gli spara in casa sua: credeva fosse un ladro. L'audio inchioda l'agente: «Ma è il proprietario?»

Scambiato per un ladro da un casa propria e centrato a un fianco da un colpo di pistola esploso da un agente. È quanto accaduto a Tommaso Ascenzi, 32 anni, nel suo appartamento al secondo piano di via Antonimina alla Romanina, Roma. A fare luce su quanto accaduto mercoledì sera tra le 22 e le 23 potrebbe essere un video acquisito dal sistema di video sorveglianza installato in casa da Ascenzi, e che ora è finito negli atti dell'indagine aperta dalla Procura nella quale il poliziotto che ha sparato risulta indagato con l'accusa di lesioni gravi. Della registrazione di oltre due ore dà notizia il Messaggero, che è riuscito ad ascoltare in parte l'audio oggetto d'indagine.

Scambiato per ladro, la polizia entra in casa sua e gli spara: invece è il padrone di casa. È ricoverato in ospedale

Scambiato per un ladro, il video

Nel filmato si sentono gli agenti battere alla porta di casa Ascenzi, uno dei poliziotti gli intima di stare fermo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Agosto 2023, 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA