Cinghiali, Villa Pamphilj a Roma chiusa: i cartelli appesi agli ingressi FOTO

Alcune entrate di Villa Pamphilj a Roma sono state chiuse a causa della presenza di cinghiali. Sul posto, a quanto si apprende, la Asl e la Polizia Locale stanno facendo un sopralluogo per decidere come procedere.

Il cartello all'ingresso che segnala la villa chiusa per cinghiali

Su una delle entrate è stato affisso un cartello dalla Polizia Locale di Roma Capitale con su scritto: «Entrata chiusa causa cinghiali». Il cartello avvisa che le entrate di Aurelia Antica e Leone XIII sono invece rimaste aperte. Con i suoi 184 ettari Villa Pamphilj è il terzo più grande parco pubblico della Capitale.

Il presidente del XII municipio di Roma Elio Tomassetti

«Questa mattina, per motivi di sicurezza legati alla presenza di cinghiali all'interno del Parco, alcune entrate di Villa Pamphilj sono state chiuse (in particolare, gli accessi da Donna Olimpia e Monteverde Vecchio)». Lo ha affermato il presidente del XII municipio di Roma Elio Tomassetti commentando la chiusura di alcuni accessi della villa storica. «Sono subito intervenuti il personale della Asl, la polizia locale e la polizia della città metropolitana per cercare di isolare gli esemplari e portarli altrove», ha aggiunto il presidente. «Gli interventi sono ancora in corso e aggiorneremo costantemente la cittadinanza sull'evolversi della vicenda», ha concluso.

La polemica politica

«Questo è il degno finale di un'amministrazione regionale che sul tema ha sempre nicchiato generando gravissime ricadute sul territorio culminate venerdì scorso anche con un gravissimo incidente a Roma dove un motociclista di 58 anni è in pericolo di vita dopo aver travolto un cinghiale mentre percorreva la via Cassia Nuova» Così Fabrizio Santori e Giovanni Picone, rispettivamente capogruppo della Lega in Campidoglio e al Municipio XII in merito alla chiusura della zona est di Villa Pamphili, nel quadrante Monteverde, per la presenza di cinghiali.. «Ma non solo, aggressioni a cani nei parchi e ingenti danni all'agricoltura, eppure le uniche mosse della Regione Lazio di Zingaretti - aggiungono - sono state quelle di correre ai ripari con ordinanze violente e senza ottenere i giusti risultati. Di conseguenza la giunta Gualtieri subisce impassibile di fronte agli eventi, ha abbandonato il protocollo sottoscritto non riunendo il tavolo ormai da tempo immemore. Attendiamo di conoscere come questa Amministrazione vuole affrontare il tema, la presa di Villa Pamphilj da parte dei cinghiali è un fatto che ci preoccupa».

