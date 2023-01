Roma, topo gigante a passeggio a Castel Sant'Angelo. Turisti increduli: «What is it?»

di Redazione web

Non è un effetto speciale, nessun ingrandimento digitalizzato. Ma è più semplicemente un ratto dalle dimensioni di un gatto, o forse di un cane, a girare indisturbato sulle strade di Roma, sotto Castel Sant'Angelo, il cuore storico della capitale. Il solito Welcome to Favelas su Instagram diffonde un filmato che ha dell'incredibile. E chi gira il video con lo smartphone, riprende anche l'audio dei commenti di chi assiste ad una scena difficile da credere.

Da non credere

Una turista angolofona incredula, chiede: «What is it?». Che cos'è? «It's a rat», è un topo, la risposta, mentre l'incredibile ratto viene pedinato da un uomo che non riesce a non fotografare o filmare quanto vede davanti ai suoi occhi. E poi non può sfuggire, l'incuranza dell'animale che non è minimamente impaurito dalla presenza di persone che lo circondano, ma continua a passeggiare alla ricerca di cibo in strada. E sembra anche che abbia qualcosa in bocca, anche se il filmato non consente di averne la certezza.

Giungla a Roma

Insomma, l'ennesima prova che tra cinghiali in piazza Mazzini e Trastevere e topi giganti a Castel Sant'Angelo, Roma sia diventata quella giungla urbana, in cui gli animali selvatici possono girare alla ricerca di prede e cibo, per diventare sempre più grandi.

