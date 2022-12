Regalo di Natale: Pina, la cagnolina scomparsa in Valtellina ritrovata dopo quattro mesi di ricerche

di Redazione web

Un bel regalo di Natale, ritrovare il proprio amato cane, anzi una cagnolina di nome Pina, sparita lo scorso 4 settembre e data ormai per dispersa. Ma il suo proprietario, Antonio Schiavone non si è dato per vinto ed in questi quasi 4 mesi ha continuato a cercarla. Chiedendo informazioni su Facebook, postando immagini, con volantini, telefonate e passaparola senza sosta, finché è arrivata la fatidica chiamata: «Abbiamo preso la Pina!!!» dicono due amici di Antonio, che ci tiene a raccontare sui social la sua bella storia a lieto fine.

Solidarietà social

«Non volevamo crederci, ma la avevano recuperata davvero» e ringrazia tutta la comunità di Valdidentro, in provincia di Sondrio, dove mesi fa si è persa la cagnolina, che ne ha permesso il paziente recupero, coinvolgendo i sei comuni limitrofi. Un lavoro minuzioso quello degli utenti della pagina Facebook «SOLO Cani, gatti & co SMARRITI E RITROVATI in VALTELLINA» che hanno curato gli appelli di Antonio e dato vita ad una ricerca degna dei corpi speciali, ironizza il proprietario della maremmana, felice come non mai per quel ritrovamento.

Molto dimagrita

Ed ora per Pina ed il suo proprietario, insieme con la moglie Simona, sarà una fine dell'anno in pace, anche se la cagnolina ha avuto vita difficile in questi mesi, perdendo fino a 25 chili, molto debilitata, ma viva, ed è questo quello che conta.

Ma ora è tempo di ripercorrere quei mesi difficili, quando Pina è scomparsa: «Da quando stavo per farla salire in auto per ripartire e tornare a casa dopo la gita in Valtellina per festeggiare in un ristorante di Valdidentro il compleanno di mia moglie Simona, geologa originaria della Puglia».

Lontana da casa

A ritrovare Pina è stato il maresciallo Angelo Fachin del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Bormio, che l'ha riconosciuta mentre vagava lungo la strada, l'ha fermata e ha subito chiamato Antonio per fargliela riabbracciare. Pina si era persa nei boschi, percorrendo circa 50 chilometri dal luogo in cui si era allontanata dai suoi padroni.

