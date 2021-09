Roma, gruppo di cinghiali invade la via Trionfale in pieno giorno: cittadini terrorizzati

di Marco Esposito

Oramai non sono più neanche una novità. I cittadini romani dei quartieri Trionfale e Camiluccia li incrociano ogni giorno. Un giorno a via Igea, un altro a via dei Giornalisti, un altro a Piazza Walter Rossi. Una sera si sono spinti fino a piazza della Balduina. Ma ormai non c'è abitante della zona che non sia venuto a contatto con un gruppo di cinghialche - da circa un anno - ogni sera si spingono fino alla zona abitata vicino al parco dell'Insugherata. Come accaduto oggi pomerigigo a via Trionfale, all'incrocio con via Taverna, ad un passo da Via di Torrevecchia. Il video è abbastanza impressionante: la "famigliola" di cinchiali ormai si muove a proprio agio anche in mezzo all'ubriacante traffico della Capitale.

Ma un video che ad un primo sguardo può strappare un sorriso, nasconde un problema che sta diventando pressante per molti cittadini della zona. Lo sanno bene soprattutto quei proprietari di cani che portando fuori i loro amici a quattro zampe si sono incontrati in un branco di cinghiali. I loro racconti - con ancora la voce tremante - stanno facendo il giro del quartiere: veri e propri assalti da parte dei cinghiali che si sono risolti con fughe a perdifiato nel migliore dei casi.

L'accumulo di spazzatura intorno ai secchioni dell'immondizia, problema sotto gli occhi di tutta Roma, particolarmente acuto nei quartieri Balduina-Camiluccia, ha fatto da richiamo per i cinghiali in cerca di cibo; il tutto unito al deserto notturno creato dal coprifuoco e dai vari lockdown ha praticamente consegnato un pezzo della città a questi animali che, ancora oggi, non hanno alcun timore di muoversi dal parco dell'Insugherata verso la zona abitata.

Un problema che rischia di diventare sempre più ingombrante ma che per ora, in molti, fanno finta di non vedere.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA