Cinema America, David operato al naso: «Andrò a fare denuncia con la stessa maglietta» FOTO ESCLUSIVA

Ecco come appare David Habib dopo l’operazione al setto nasale dovuta alla testata rimediata a Trastevere durante la tremenda aggressione subita insieme ai suoi amici nella notte di sabato.

»Ringrazio tutti per la solidarietà, sono appena uscito dalla sala operatoria per l'intervento al setto nasale. Non appena mi dimetteranno!«. Lo scrive in un, uno dei quattro ragazzi aggrediti a Trastevere sabato notte per colpa delle magliette delche indossavano, che posta anche una sua foto dopo l'intervento con le bende al naso e il pugno chiuso.