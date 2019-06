Cinema America, la solidarietà di Edoardo Leo: «La prossima volta prendetevela con me»

Domenica 16 Giugno 2019, 22:05

Dopo il pestaggio avvenuto ieri notte a Roma ai danni di quattro ragazzi che vent'anni che hanno "osato" indossare la. Pochi minuti fa è arrivata via social la solidarietà diQuattro ragazzi di vent'anni sono stati aggrediti la notte scorsa perchè indossavano la maglietta bordeaux del Piccolo America all’urlo «Hai la maglietta del cinema America, sei antifascista, levati subito sta maglietta, te ne devi andare via da qua». Poco fa sui suoi probili social Edoardo Leo ha pubblicato una foto indossando proprio quella maglietta in segno di solidarietà. «Facciamo così - ha scritto il regista e attore romano - La prossima volta prendetevela con me». Sotto il suo post, che ha superato i 10mila mi piace, tantissimi i commenti di approvazione.