Catturato Robert Lisowski, il polacco omicida evaso da Poggioreale

Ucciso a 23 anni fuori dalla discoteca, il killer su Instagram: «Penso al suicidio, vietato intromettersi nelle vite altrui»

Lunedì 26 Agosto 2019, 23:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era riuscito a evadere dal carcere dicon una fuga da film, ma la sua latitanza è durata meno di 48 ore., il polacco condannato per omicidio e, è statoquesta sera.L'uomo, 32 anni, non si era allontanato daed è stato catturato con un blitz congiunto di polizia e carabinieri. Gli investigatori, che già erano sulle sue tracce, lo hanno intercettato per strada, in zona Borgo Loreto, nei pressi di piazza Mercato, a pochi chilometri dal carcere., condannato per omicidio e considerato molto pericoloso, era riuscito ad evadere ieri mattina dacalandosi all'esterno con una fune. L'evasione dell'uomo era stata la prima nell'ultracentenaria storia della casa circondariale oggi intitolata all'ex direttore Giuseppe Salvia.