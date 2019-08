Evaso da Poggioreale, una fuga alla Prison Break: «Ha studiato tutto a lungo». Continua la caccia all'uomo

CACCIA ALL'UOMO Forze dell'ordine intanto sono al lavoro per stanare Robert Lisowski, il polacco di 32 anni evaso ieri dal carcere napoletano di Poggioreale dov'era recluso con l'accusa di omicidio. Lisowski è riuscito a scappare dall' istituto penale partenopeo con una corda fatta di lenzuola, usata per scavalcare l'alto muro che circonda la casa circondariale partenopea. L'uomo era in carcere con l'accusa di avere assassinato, nel 2018, un ucraino nel 2018, al culmine di una lite scoppiata in un locale frequentato da cittadini dell'Est europeo poi proseguita in strada. La Questura di Napoli ha diffuso ieri la foto segnaletica dell'evaso nelle cui ricerche, a tappeto, sono impegnate tutte le forze di polizia. Sotto particolare monitoraggio gli scali ferroviari e le stazioni del bus.

Una fuga studiata a lungo, la prima nella storia del carcere di Poggioreale, un piano alla, il telefilm in cui un ingegnere si faceva rinchiudere in una prigione di massima sicurezza per liberare il fratello detenuto nel braccio della morte. L'evasione di, 32enne polacco, dal carcere napoletano fa ormai parlare da un paio di giorni: secondo, segretario nazionale del SPP, il Sindacato Polizia Penitenziaria, è stato un piano ben ingegnato.«Deve aver studiato a lungo, a tavolino, gli orari di servizio, i turni e ha approfittato degli spazi e della mancanza di controllo per calarsi con la fune di lenzuola che aveva realizzato», ha detto Di Giacomo: il detenuto ieri è riuscito a evadere calandosi con una fune di lenzuola dal muro di cinta. Di Giacomo ha parlato all'esterno del carcere in una conferenza stampa. Deve esserci stata «una mega falla», a suo avviso, nel sistema di controllo, che non riguarda «che non si verifica solo qui, ma in molte carceri perché l'assenza di sentinelle e sistemi elettronici di controllo che non funzionano sono un problema generale».Tiene a precisare che non sta asserendo «che nel carcere di Poggioreale non funzionino le telecamere di sorveglianza» o gli allarmi, ma se «il detenuto è evaso e l'allarme non è suonato» quando è salito sul muro di cinta «devo presupporre che almeno in quel momento non stesse funzionando». Di Giacomo esclude che il detenuto, nel preparare la fuga, abbia avuto complici. «È da escludere che ci fossero complici interni - spiega - il detenuto ha studiato gli orari, quanti agenti ci sono, i loro turni». La corda, realizzata con le lenzuola, «deve averla preparata altrove e lasciata in un posto diverso» perché «era talmente grande che era impossibile nasconderla».