Sai cosa sono i 'bernardoni'? Il significato che si cela dietro questa parola molto usata a Roma

Il dialetto romano non smette mai di stupire con i suoi termini ed espressioni conosciute spesso in ogni parte d'Italia. I bernardoni sono una delle parole più comuni nel dialetto romano ma a differenza di tanti altri termini questo viene utilizzato anche in altre regioni. Nessuno può pensare che con i bernardoni si intendano gli occhiali ed infatti non si conosce neanche il motivo e il collegamento che vi è tra i due termini. Su tale parola non vi sono ulteriori dettagli da riportare. Sappiamo soltanto che si tratta di un termine molto usato a Roma ma conosciuto anche in tutta Italia.

Il dialetto romano

Il dialetto romano è ricco di espressioni colloquiali come “Sei figlio dell’oca bianca”, “Non farti infinocchiare”, “Fare il giro delle sette chiese”. “Fare il giro delle sette chiese”, per esempio, è un modo di dire conosciuto in tutta Italia che indica il tempo che si perde a girare a vuoto o il tentativo di avere organizzato un incontro con qualcuno per parlargli, senza ottenere, però, il risultato sperato.

