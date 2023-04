«Er mejo Fico der Bigonzo», sai perché a Roma si usa dire così? Cos'è un bigonzo?

Il dialetto romano è ricco di espressioni, modi di dire e frasi dal significato insolito e che rimandano a volte ad altri campi semantici. A differenza di altre espressioni è poco conosciuta fuori dal territorio romano o laziale, si tratta, infatti, di un modo di dire circoscritto alla città eterna.

L'origine del termine

Ci sono buone probabilità che abbia origine nei campi, dato che ha come protagonisti i fichi e il bigonzo in dialetto è un profondo cesto. A quanto pare fa riferimento al momento in cui i contadini raccoglievano i fichi dagli alberi e mettevano frutti più ammaccati in fondo a questo bigonzo, mentre lasciavano i migliori in superficie, così da non rovinarsi.

