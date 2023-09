«A chi tocca nun se 'ngrugna»: cosa significa il famoso detto romano e perché si dice così?

Il dialetto romano è ricco di modi di dire ed espressioni che non solo solo conosciute a Roma, ma anche in altre parti d'Italia. La frase «A chi tocca nun se "ngrugna"» ne è un esempio e in pochi sanno la sua origine nonostante venga continuamente usata da grandi e piccoli in contesti diversi. L'espressione è molto utilizzata da tante persone in particolare quando si trovano in situazioni che non si possono cambiare. Ecco il motivo.

A chi tocca nun se 'ngrugna

Letteralmente, infatti, la frase significa «a chi capita, non se la prenda, non reagisca». Le parole che compongono l'espressione sono grugno che indica il muso dell'animale da cui deriva il verbo ingrugnarsi vale a dire tenere il muso cioè avere un'espressione corrucciata. Le sue origini sono molto antiche e probabilmente fanno riferimento ad un gioco di carte.

