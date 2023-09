Roma candidata a Expo 2030, Gualtieri: «La partita per la capitale è aperta»

di Redazione web

Prosegue il cammino della giunta capitolina per sostenere la candidatura di Roma a Expo 2030. «La partita è apertissima. Siamo uniti, è un lavoro molto positivo». Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, arrivando al Maxxi per l'evento della Fondazione Roma Expo 2030.

«Tutti stiamo svolgendo impegni diplomatici a tutto campo, siamo in una grande campagna elettorale.

«Il nostro è il progetto più coerente con i valori civili che mettono al centro la persona e i diritti. Abbiamo tutte le carte in regola e ce la giochiamo», ha concluso.

Gualtieri: «Sul Giubileo si lavora in modo spedito»

«Riunione proficua sul Giubileo, abbiamo affrontato tantissimi temi, dal monitoraggio degli investimenti in corso, ai cantieri. Ottima la collaborazione con Mantovano, si lavora in modo agile e spedito per rispondere alle problematiche». Così il sindaco di Roberto Gualtieri, a margine dell'evento al Maxxi, parlando della riunione che si è tenuta questa sera a Palazzo Chigi sul Giubileo.

