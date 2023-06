Meloni martedì a Parigi per l'Expo 2030 a Roma. A sostenere candidatura anche Gualtieri e Rocca

Missione a Parigi in vista per Giorgia Meloni all'inizio della prossima settimana. La presidente del Consiglio, a quanto si apprende, parteciperà martedì nella capitale francese alla presentazione della candidatura di Roma a Expo 2030 all'assemblea generale del Bureau International des Expositions, al fianco del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Al momento non è in agenda, ma non è escluso che venga organizzato un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron, a cui le diplomazie lavorano da tempo dopo le tensioni degli ultimi mesi. Secondo alcune voci la missione potrebbe iniziare un giorno prima (a Parigi c'è anche il Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio) ma al momento, viene assicurato, Meloni lunedì sarà a Roma.

acron intanto ha ricevuto all'Eliseo il principe erede al trono saudita, Mohammed bin Salman, che sta cercando di rafforzare le chance di Riad, una delle altre tre città candidate a ospitare l'Expo, con la coreana Busan e l'ucraina Odessa. Siamo alla vigilia della selezione delle due finaliste, prima dello sprint fino alla votazione decisiva di novembre. Una nazione un voto, è la regola. E Riad conta di avere quello francese, forte di una storica relazione solida.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 23:49

