«Si nun è zuppa è pan bagnato», sai perché a Roma si dice così?

Il dialetto romano è ricco di proverbi ed espressioni utilizzate e conosciute in tutta Italia. Molti romani e non solo usano il modo di dire «Si nun è zuppa è pan bagnato» ma qual è il suo significato e da dove deriva?

Sai perché a Roma si dice 'che tajo'? Il motivo non è banale: non fraintendete questo modo di dire

«A chi tocca nun se 'ngrugna»: cosa significa il famoso detto romano e perché si dice così?

Cosa significa

E' un'espressione molto usata e sta a significare il fatto che anche se una cosa o una situazione viene presentata apparentemente diversa, sostanzialmente resta la stessa. Quindi, anche se in alcune occasioni si tende a mostrare un fatto in una forma migliore, più convincente o accattivante, la sostanza non cambia e il messaggio che si vuole inviare è sempre lo stesso.

FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

LEGGI ANCHE: — Mica t'ho detto cotica, sai perché si dice così a Roma? La curiosità che forse non conosci

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 14:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA