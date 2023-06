Atac, l'aumento del prezzo di biglietti e abbonamenti fa discutere: «Vergognoso a fronte di mezzi disastrosi»

di Redazione Web

La stangata è dietro l'angolo e, ormai, viaggia anche in bus e metro. Dopo il caro bollette di gas e luce, ecco che Roma si appresta a vivere un rincaro anche nel trasporto pubblico. Un esempio? Il biglietto integrato a tempo di Atac da 1,50 euro per 100 minuti, arriverà a 2 euro. I pendolari pagheranno l’abbonamento mensile 46 euro (oggi costa 35 euro), l’annuale da 250 a 350 euro. Un aumento di almeno il 30% che, in tempi di crisi, non è certo poco.

Un aumento che fa discutere al Campidoglio, con più rappresentanti di vari partiti che chiedono chiarezza e si scagliano contro la decisione presa da Atac.

Atac, l'aumento dei prezzi fa discutere

«Con che faccia si aumenta di 100€ l’abbonamento annuale a fronte di trasporti pubblici disastrosi? È vergognoso», così Francesco Carpano consigliere comunale di Azione in Campidoglio, sul caso aumenti. «Guasti costanti alla Metro A, sulla Metro B partono meno treni per Rebibbia che per Firenze, la Metro C ha frequenze da treno regionale e ancora non sono stati acquistati nuovi treni. Il servizio di superficie è disastroso», aggiunge. «Rocca scongiuri questi aumenti decisi da Zingaretti e risparmi ai romani un secondo disagio, perché al primo ci sta già pensando Gualtieri», conclude Carpano.

«Duro colpo per le famiglie»

«L'aumento dei biglietti Atac a Roma, previsto per il prossimo 1 agosto sarà un altro duro colpo per le famiglie già fortemente penalizzate dalla crisi economica. E se gli effetti del rialzo del biglietto singolo incideranno in maniera meno considerevole perché colpiranno un'utenza occasionale, l'aumento degli abbonamenti graverà pesantemente sui bilanci familiari dei romani che si spostano con i mezzi pubblici. A tale scopo ho chiesto che venga presto convocata una Commissione Trasporti, con la partecipazione dell'Assessore regionale competente, al fine di analizzare la situazione e trovare soluzioni per scongiurare un aumento dei ticket, che, in questo momento in cui viene anche ampliata la fascia verde, sembra rappresentare un vero e proprio accanimento nei confronti di tutti i romani, ma ancor più verso quelli che hanno difficoltà economiche». Così in una nota Roberta Della Casa, capogruppo M5S alla Regione Lazio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 18:17

