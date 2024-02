Alberto Mandolesi è morto a 77 anni: addio al volto inconfondibile e voce narrante delle partite della Roma

di Francesco Balzani

La Roma perde una delle sue figure storiche. È morto l'11 febbraio, a 77 anni, Alberto Mandolesi, volto inconfondibile e voce narrante delle partite della Roma per tanti anni. In carriera infatti ne ha commentate circa duemila principalmente in veste di radiocronista. È stato il primo a intervistare in tv un giovanissimo Totti ed è stato sempre lui a raccontarne l'esordio nel lontano 1993 in un Brescia-Roma: «E poi c'è un fatto storico. È uscito Rizzitelli, ha lasciato il posto ad un giovane Francesco Totti».

Storiche invece le sue radiocronache come quella nella finale di Coppa Italia tra Roma e Sampdoria dove visibilmente commosso raccontava il gol all'ultimo minuto di Tonino Cerezo o quella (sempre in Coppa Italia) contro il Milan firmate da Muzzi e Caniggia. Sui social sono tanti i messaggi di cordoglio: dai colleghi a Rosella Sensi che lo ricorda come «romanista vero e persona solare». Ieri durante Roma-Inter in Tribuna Tevere era apparso uno striscione in suo onore: «Forza Alberto, raccontaci un altro gol». Lo farà ancora, da lassù.

