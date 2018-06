Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il video è di ieri,e per il caldo estivo di Roma, pensa bene di fare un bel bagno nella fontana di Trevi. La ex gieffina spagnola che aveva già fatto discutere nella Casa del Grande Fratello 15, fa discutere anche fuori: e la colpa è di, in cui imitae si tuffa per fare un bagno nella fontana più famosa della Capitale.«Aida lotta per il sogno che merita, sono nella Fontana di Trevi e adoro la mia vita - dice rivolgendosi a chi la filma - Mi fa impazzire questo momento».che l’hanno fermata: la risposta di Aida è il più classico dei Lei non sa chi sono io. «Ma tu sai chi sono? Lavoro nella tv - avrebbe detto - Questo non è giusto, non è gentile». «Ma è normale che ti fai il bagno?», le chiede il vigile. «Ma tu sai che caldo fa?», la risposta. E poi la