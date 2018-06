Gf Vip, Aida Nizar e Francesco Monte nel cast? L'indiscrezione...

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non è ancora terminato il, che già si pensa al cast della nuova edizione del, che sarà sempre condotto dae ripartirà a settembre.Come riporta ilTempo avrebbe ipotizzato il cast e tra i nomi più chiacchierati spunterebberoSecondo il settimanale, il primo a varcare la porta rossa potrebbe essere proprio l'ex fidanzato di, anche se finora i reality non gli avrebbero portato fortuna. In un anno però la sua popolarità sarebbe aumentata, arrivando a toccare il milione e 600mila followers su Instagram Fra i nomi segnalati dal settimanale, anche quello di, cheavrebbe pubblicamente definito personaggio televisivo vincente. Tra gli altri papabili, Karina Cascella, Lory Del Santo, Emanuela Tittocchia. Aida e Francesco pronti a varcare la porta rossa? Staremo a vedere.