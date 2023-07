Aggredisce la compagna e le porta via il figlio di 10 mesi

La scorsa notte i poliziotti della Squadra Volante e della Squadra Mobile di Latina hanno arrestato un cittadino straniero responsabile di maltrattamenti, rapina e sottrazione di persona incapace.

L'agguato nascosto tra le colonne di un edificio

Dopo aver ritrovato a Latina Scalo, nascosta tra le colonne di un edificio, una donna che aveva appena subito l'ennesima aggressione da parte del suo compagno - il quale, dopo averla minacciata di morte e averle sottratto con violenza la borsa ed il bambino di soli 10 mesi, era fuggito in direzione Norma, dove la coppia risiedeva -, una Volante si è recata immediatamente nel comune pontino dove, presso l'abitazione di residenza, sono stati ritrovati il minore - in buone condizioni di salute - e il compagno della donna.

Ragazzo di 18 anni trovato morto non lontano da casa: era scomparso da otto giorni

L'uomo era già stato denunciato

Mentre quest'ultima è stata accompagnata presso gli Uffici della Questura per ricostruire l'accaduto insieme al personale della Squadra Mobile - dove è emerso un contesto familiare connotato da reiterati maltrattamenti da parte dell'uomo nei confronti della donna, già oggetto di denuncia nel mese di novembre 2022 e febbraio 2023 -, lo straniero è stato invece tratto in arresto per maltrattamenti, rapina e sottrazione di persona incapace ed associato presso la Casa Circondariale di Latina.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Luglio 2023, 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA