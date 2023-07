Ragazzo di 18 anni trovato morto non lontano da casa: era scomparso da otto giorni

È stato trovato morto questa mattina il giovane di 18 anni del Bangladesh Kamrul Howlader, il diciottenne originario del Bangladesh, ma che abitava con un familiare a Montefortino, in provincia di Fermo, nelle Marche. Del ragazzo si erano perse le tracce da domenica 9 luglio. Il corpo senza vita è stato rinvenuto in una zona isolata di Montefortino, non lontano dalla sua abitazione.

Crollo Torre del Greco, la 19enne Francesca Pia in terapia intensiva. Urlava «aiuto» sotto le macerie

Viveva dal fratello

Secondo le prima indagini la morte sarebbe dovuta a un gesto volontario. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Sulla vicenda indaga la Procura di Ascoli. Per cercarlo da giorni erano in corso le ricerche coordinate dalla prefettura. Il giovane si era allontanato dalla casa in frazione Serra di Montefortino, dove, dotato di regolare permesso di soggiorno, era ospite da novembre del fratello, che vive e lavora qui.

Le ricerche anche con i droni

Otto giorni fa, nel giorno della scomparsa, dopo l'appello del sindaco erano cominciate le ricerche del ragazzo sul territorio di Montefortino, anche con l'aiuto di droni e unità cinofile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Luglio 2023, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA