Marano, cadavere carbonizzato trovato in un'auto: è di un pregiudicato

di Ferdinando Bocchetti

Cadavere carbonizzato di un uomo ritrovato in un'auto dai carabinieri della compagnia di Marano (Napoli). I militari dell'Arma di via Nuvoletta hanno fatto la macabra scoperta in via Pigno, zona collinare della città. Il ritrovamento è avvenuto alle prime luci dell'alba.

Sul posto alcune pattuglie, la Scientifica e i cittadini della zona che avrebbero allertato i carabinieri. Si tratta di un pregiudicato, Vincenzo Iannone, 47 anni, ritenuto vicino al clan Nuvoletta. Adesso si indaga per omicidio o possibile suicidio.

La zona in cui è avvenuto il ritrovamento - spesso teatro di furti - è in alcuni tratti particolarmente impervia e costeggiata da una fitta vegetazione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Luglio 2023, 11:15

