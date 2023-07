Incidente in auto contro un albero, morto un ragazzo: Leonardo aveva 15 anni. Feriti i tre amici

di Redazione web

Leonardo Scicchitano avrebbe compiuto 15 anni tra pochi giorni ed è la vittima più giovane di un'altra domenica funestata da diversi gravi incidenti da nord a sud dell'Italia. Leonardo viaggiava a bordo di una Fiat Grande Punto che ha impattato violentemente contro un albero di ulivo tra i comuni di Borgia e Girifalco, in provincia di Catanzaro.

L'allarme è stato lanciato da un passante, alle 7.30, dopo aver visto l'auto accartocciata ai piedi di un albero. Sul posto i vigili del fuoco hanno estratto i quattro giovani a bordo del mezzo: per il 15enne vano è stato ogni tentativo di salvarlo. I tre amici che viaggiavano con lui (di 20, 19 e 16 anni), invece, sono stati trasferiti in ospedale a Catanzaro con due ambulanze e l'elisoccorso.



A quanto si apprende, i quattro ragazzi stavano rientrando a casa, a Girifalco, dopo avere trascorso il sabato sera fuori. A pochi chilometri dalle loro residenze il dramma, tra i sogni infranti di Leonardo Scicchitano che voleva diventare un calciatore e l'angoscia dei suoi familiari e dei parenti degli altri ragazzi feriti. Le cause del violento impatto della vettura contro l'albero sono ancora in fase di accertamento, con il pubblico ministero di turno della procura di Catanzaro, che ha disposto l'autopsia sul corpo dell'adolescente.

«Di te ci ricorderemo ogni partita, ricorderemo le tue esultanze dopo ogni gol, la tua gioia immensa, l'amicizia sincera verso i tuoi compagni.

Gli altri incidenti

E grave è anche il bilancio di un altro incidente che si è verificato in Lombardia, in provincia di Cremona, nella notte poco dopo le 3.30. A perdere la vita dopo lo schianto di un pick up contro un'abitazione, a Soncino, il 33enne Paolo Carubelli. L'uomo era alla guida del mezzo furgonato quando avrebbe perso il controllo ad una curva, andando a schiantarsi violentemente contro una villetta a lato della carreggiata. Il pick up ha preso fuoco con il 33enne che è morto sul colpo; le altre quattro persone a bordo, invece, sono state trasferite in ospedale. Si tratta di due donne di 27 e 28 anni e due uomini di 20 e 23. Nel Brindisino, invece, in seguito ad un incidente in moto sulla strada statale 172 a Fasano, è morto Antonello Savoia 61 anni da compiere a novembre.

