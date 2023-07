Pedone morto a Milano: investito da una moto, il guidatore è intubato in codice rosso

di Redazione Web

Un uomo 73 anni è morto a Milano dopo essere stato investito da una moto in centro. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti della Polizia locale. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un'automedica. Alla guida della moto un 30enne che è stato trovato a terra incosciente con un trauma cranico e con ferite al bacino e a entrambe le gambe. Intubato, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda.

Pedone morto investito da una moto

Stando alle primissime ricostruzioni, la moto stava percorrendo a velocità sostenuta viale Fulvio Testi, nella carreggiata centrale, verso il centro di Milano quando ha investito il pedone, poi deceduto. I primi rilevamenti fanno ipotizzare che l'uomo, un 73enne che viveva da solo, abbia attraversato con il rosso, ma la dinamica dell'incidente è ancora in fase di valutazione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Luglio 2023, 21:44

