Autista travolto e ucciso dal suo furgone in discesa: cercava di fermarlo, è rimasto schiacciato Aveva 46 anni, l'incidente sul lavoro in via di Gallarate







di Redazione web Un autista di 46 è morto in mattinata travolto dal suo stesso furgone in via Gallarate a Milano. Lo riferiscono i vigili del fuoco. Sembra che l'uomo stesse cercando di fermare il mezzo su un piano scosceso. Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco sollevando con cuscini ad aria l'automezzo. +++Notizia in aggiornamento+++ Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Luglio 2023, 16:11

