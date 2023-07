Festa del Redentore a Venezia, 28enne cade dal barchino e muore annegato dopo i fuochi d'artificio

di Redazione web

Dramma alla festa del Redentore, a Venezia. Un ragazzo di 28 anni di Cavallino-Treporti è morto dopo le celebrazioni. Si trovava su un barchino per assistere ai fuochi d'artificio, quando è caduto in acqua per l'urto di una briccola (uno dei pali in legno che indica i canali della laguna) e non è più riemerso. Insieme a lui c'erano due ragazze, rimaste illese.

Indagini sulla dinamica

L’incidente è accaduto nel canale tra l'isola di San Giorgio e quella di San Servolo, davanti al bacino San Marco. I vigili del fuoco sono accorsi non appena arrivata la segnalazione e dopo una breve ricerca hanno incontrato il corpo del giovane sul fondo della laguna, già privo di vita. Sul posto c'era anche l’imbarcazione della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Il cordoglio di Brugnaro

«Voglio esprimere il cordoglio della Città di Venezia e mio personale per la scomparsa del giovane 28enne di Cavallino-Treporti in un tragico incidente nautico, le cui cause sono ancora al vaglio degli inquirenti», ha scritto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. «Ci stringiamo tutti alla sua famiglia e agli affetti più cari.

In 100mila per la festa

Circa 100mila spettatori, dalle rive e dalle barche in Bacino San Marco hanno assistito sabato sera allo spettacolo pirotecnico che tradizionalmente chiude la festa del Redentore, la notte famosissima per tutti i veneziani.

Lo show ha preso il via alle 23.30 davanti ad un pubblico stimato in almeno 100.000 persone; oltre 30mila gli spettatori che hanno ammirato i «foghi» dall'acqua a bordo delle più di 4.000 barche in Bacino; 43.500, invece, quelli che si sono assicurate un posto tramite la prenotazione alle Zattere, Piazzetta San Marco, Riva degli Schiavoni e dall'isola della Giudecca. A queste si sono aggiunte le circa 30mila che hanno assistito allo spettacolo dalle proprie abitazioni, dalle altane, dai plateatici lungo le rive, dalle strutture ricettive.

