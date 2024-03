Roma sold out: a Pasqua +6,7% di turisti. In 30 milioni per il Giubileo

di Ernesto Atena

Roma sold out, con record di turisti. Dalla prossima Pasqua, quando sono attesi circa mezzo milione di arrivi, fino al Giubileo del 2025, per cui si stimano 30 milioni di persone, tra visitatori e pellegrini. Prepariamoci, sarà una pacifica ma faticosa invasione di turisti in arrivo da tutte le parti d’Italia e del resto del mondo, per 18 mesi ininterrotti. Il primo banco di prova per la città sarà il periodo delle vacanze di Pasqua, partito già oggi con la chiusura delle scuole in molte regioni italiane. Nella Capitale, ha ricordato Alessandro Onorato, assessore capitolino a Turismo, Moda e Sport, «sono attesi 461.500 arrivi (+6,78% su Pasqua 2023) e 1.130.600 presenze (+4,96%), dati ben oltre le più rosee aspettative».

Un occhio di riguardo, proprio per i numeri così alti, sarà puntato sul tema della sicurezza, anche alla luce del tragico attentato a Mosca del 22 marzo, che ha riacceso in diverse parti del mondo la paura del terrorismo. «I dati ci dicono che Roma è una città sicura, ma questo non significa che non bisogna avere la massima attenzione, perché ci sono fatti criminali che vanno contrastati e prevenut», ha spiegato ieri il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri- anche per questo è stata convocata (per oggi, ndr) una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza.

Nemmeno il tempo di digerire uovo di pasqua e colomba e la città entrerà, poi, nella fase di alta stagione turistica, con stime record per l’aeroporto di Fiumicino. Si arriverà, così, molto velocemente, all’apertura della Porta Santa, il 24 dicembre. «Per il Giubileo- ha concluso Gualtieri- Ci aspettiamo 30 milioni di visitatori. Roma sarà il centro del mondo e noi ci stiamo preparando trasformando la città e rendendola una delle più attrezzate d'Europa in fatto di accoglienza». Anche per questo nel corso del 2024 sono attese nuove aperture di hotel di lusso e di grandi alberghi per studenti e viaggiatori zaino in spalla, da via Veneto a San Lorenzo. Ma attenzione, si rischia comunque l’overbooking. Almeno secondo le stime Isnart, in considerazione dei 400mila posti letto di attuale capacità ricettiva che già oggi presentano un tasso di occupazione medio del 66%.

