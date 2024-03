Rocca: «Una sanità migliore e la ricostruzione di Amatrice»

di Ernesto Atena

La nuova rete ospedaliera che «entro 18 mesi porterà al 3 per mille reale i posti letto su tutto il territorio regionale». L’avvio del cantierone, solo pochi giorni fa, per la ricostruzione di Amatrice. Le prime risorse per avviare i lavori della Roma-Latina. In tutto 1079 delibere, tra cui 25 proposte di legge e 23 regolamenti, e uno slancio programmatorio per i prossimi anni. Questi alcuni dei dati e dei numeri che sintetizzano l'attività del primo anno della Regione Lazio targata Francesco Rocca.

Ieri il governatore ha voluto fare il riassunto di quanto fatto in 12 mesi. Alcuni numeri: la giunta si è riunita 63 volte in un anno. 1,2 i miliardi stanziati per l'edilizia sanitaria, 209,5 milioni per le assunzioni del personale e 155 milioni per potenziare le strutture sanitarie in vista del Giubileo. Prevista la costruzione di cinque ospedali per 879 milioni.

Al Tpl Rocca ha destinato 68 milioni mentre nove sono stati girati al Comune per neutralizzare l’aumento dei biglietti. La sanità è stata al centro dell'azione regionale in questo primo anno.

Rocca ha ricordato il provvedimento che potrà abbattere le liste di attesa e quello per la riforma del recup. «Entro un mesetto sarà pronto il cruscotto sanitario, lo strumento che ci permetterà di vedere in tempo reale dove ci sono posti letto disponibili» ha poi annunciato. Sui rifiuti, invece, al momento è stata approvata una memoria di giunta per arrivare nei prossimi mesi ad un nuovo Piano che prevede che ogni provincia diventi autonoma. "Sulla sanità sono davvero orgoglioso" ha aggiunto Rocca. Non dello stesso avviso si è mostrato il Pd. "Rocca- hanno fatto sapere i Dem- racconta 12 mesi di azioni che finora nessuno ha visto".

