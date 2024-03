Contingenti rafforzati e protocolli più severi

di Mario Antoni

Un anno, quello del Giubileo che scoccherà nel 2025, all'insegna oltre alla spiritualità anche alla sicurezza. Dopo l'attentato terroristico in Russia, dove nella sala per concerti Crocus sono state uccise, a colpi di fucile mitragliatore centoquaranta persone, sale l'allerta anche in Italia ed in particolare nella Capitale. Super controllati saranno, già dai prossimi giorni, gli obiettivi sensibili religiosi e legati comunque all'anno Santo. La prefettura di Roma, su input del ministero dell' Interno, stabilirà una serie di procedure alle quali, la questura della Capitale, con il comando provinciale dei carabinieri, quello della guardia di Finanza e la polizia municipale di Roma Capitale dovrà far fronte con un impiego di uomini e mezzi senza precedenti per garantire la sicurezza degli oltre trenta milioni di pellegrini, che dal 24 dicembre del 2024( data ufficiale d'inizio dell'anno Santo), fino al 25 dicembre del 2025, arriveranno nella Città Eterna. Nei giorni scorsi, il prefetto Lamberto Giannini, prima della strage di Mosca, aveva già illustrato, nel corso del convegno, organizzato nell'ambasciata di Francia, dove è stato trattato il tema, Aree Urbane, Frontiere e Security: un paradosso moderno, aveva dichiarato: «la Prefettura di Roma collabora con il Commissario straordinario del Governo al Giubileo 2025 e con l’intera Cabina di Coordinamento Giubileo 2025 su tutto ciò che concerne i profili della sicurezza, ed è a capo del gruppo di lavoro ordine pubblico e sicurezza, istituito nell’ambito della Segreteria tecnica dell’evento. Il gruppo ha come propria mission la pianificazione e l’individuazione degli scenari di rischio (piani di emergenza, gestione dei raduni di massa e degli eventi critici, sistemi di coordinamento) e le relative azioni di intervento». Ma alla luce di quanto avvenuto in Russia, l'imponente apparato per la gestione della sicurezza, verrà messo in moto con largo anticipo. Si lavorerà molto sulla prevenzione, con controlli nelle aree maggiormente a rischi e con un'intensificazione delle verifiche anche nelle strutture ricettive.

