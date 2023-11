Blitz di Ultima generazione a Milano: vernice arancione sull'Arco della Pace, portati via di peso dalla polizia

di Alessia Di Fiore

Attivisti di "Ultima Generazione" hanno imbrattato nel pomeriggio l'Arco Della Pace a Milano. Dieci attivisti di Ultima Generazione hanno colorato con vernice arancione l'Arco della Pace, a Milano, utilizzando degli estintori, e srotolando nel frattempo uno striscione arancione con la scritta Fondo Riparazione. Lo si legge in una nota, che spiega che il blitz è durato pochi minuti, dalle 16.10 alle 16.15 quando sono arrivate le forze dell'ordine che hanno portato le dieci persone in questura a Milano.

«Quanto sta accadendo a Gaza riguarda tutti noi da vicino!» ha detto Mattia, attivista che ha partecipato all'azione di disobbedienza civile, spiegando che «le armi strumento del conflitto in atto sono progettate e vendute anche dalla Leonardo, azienda italiana partecipata al 30% dallo Stato; Eni intanto ha avuto nuove licenze per lavorare su giacimenti di gas naturale al largo delle coste di Israele. I protagonisti sono gli stessi ricchi e potenti che aggravano da anni la crisi climatica e sociale per preservare i propri interessi e profitti e questo influenza profondamente la politica interna ed estera».

«Sono sempre i ricchi e i potenti che agiscono a nostro discapito e aggravano da anni la crisi climatica e il collasso sociale. Per questo è nostro dovere gridare ed entrare in resistenza civile», hanno spiegato gli ambientalisti sui social.

«Le armi che vengono usate proprio in questo momento dall'altra parte del Mediterraneo sono finanziate dalla Leonardo, che è partecipata al 30% dallo Stato.

Cosa è successo a Milano

