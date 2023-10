Attivisti clima di Ultima Generazione bloccano il traffico a Verona, gli automobilisti li trascinano via di peso

Nuova protesta con blocco del traffico degli attivisti del clima di Ultima Generazione, questa volta è avvenuto a Verona. Attivisti hanno bloccato il traffico delle auto in città srotolando un maxi striscione e sedendosi in mezzo alla strada sull'asfalto, ma gli automobilisti di passaggio furiosi non ci hanno pensato due volte e li hanno trascinati via di peso già prima dell'arrivo della polizia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Ottobre 2023, 22:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA