Uccide la moglie in camera da letto e chiama il figlio al telefono: «Ho strangolato la mamma»

Un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie coetanea strangolandola la notte scorsa a Lecco. L'omicidio è avvenuto in via dell'Eremo, nella parte superiore della città, vicino all'ospedale di Lecco. Dopo aver ucciso la consorte l'86enne ha chiamato il figlio dicendogli cosa aveva fatto e da lì è scattato l'allarme.

Il figlio ha ricevuto nel cuore della notte la telefonata del padre

A dare l'allarme è stato proprio il figlio della vittima. L'uomo ha ricevuto nel cuore della notte una telefonata da parte del padre: "Vieni, ho ucciso la mamma". Quando i soccorritori sono arrivati nell'appartamento degli anziani coniugi, in via dell'Eremo non lontano dall'ospedale Manzoni, la donna era morta. Il corpo era adagiato sul letto. Il marito le avrebbe stretto le mani attorno al collo fino a ucciderla.

Secondo i primi accertamenti, la donna era malata da tempo e l'uomo si prendeva cura di lei. Le indagani sono affidate ai carabinieri che devono fare chiarezza su cosa sia successo l'altra sera.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 12:06

