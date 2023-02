Anziana contromano in autostrada per 13 chilometri, la 87enne fermata dalla polizia: «Non mi ero accorta di nulla»

di Redazione web

Una tragedia sfiorata. Una donna di 87 anni ha imboccato l'autostrada A28 contromano, percorrendola per ben 13 chilometri prima di essere fermata dalla Polstrada. Per fortuna non si è verificato alcun incidente, nonostante la lunghezza del tratto autostradale percorso dall'anziana.

La 87enne, originaria di Teglio Veneto, in provincia di Venezia, quando è stata fermata dagli agenti di polizia, ha confessato di non essersi accorta dell'errore e ha dovuto consegnare l'auto, posta sotto sequestro e la patente, ritirata per tre mesi. Ora rischia di essere denunciata per guida pericolosa, scrive La Nuova Venezia.

L'anziana non era sola in auto

L'anziana conducente, che sul sedile passeggeri trasportava anche un uomo suo coetaneo, domenica mattina, intorno alle 11 ha imboccato l'autostrada A28, da Portogruaro, ma in senso sbagliato. Molti automobilisti, allarmati, hanno chiamato i numeri di emergenza della polizia per segnalare quell'auto pericolosa, che è riuscita a percorrere diversi chilometri prima di essere fermata ad Azzano Decimo da una pattuglia della Polstrada di Spilimbergo.

