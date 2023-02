Malore improvviso alla festa di Carnevale, Matteo muore a 34 anni poco dopo la cena con gli amici

di Redazione web

Ha ingerito un boccone di cibo a cui era allergico e poco dopo è morto per choc anafilattico. Matteo Baldissera, 34 anni, stava partecipando ad una festa di Carnevale a Cima Sappada, in provincia di Udine, quando ha accusato un malore improvviso, subito dopo aver mangiato del cibo contenente farina di mais o formaggio, a cui la vittima era allergica. Secondo una prima ricostruzione, il 34enne si è sarebbe sentito male, un malore che lo ha fatto accasciare a terra.

Cibo fatale

Sul luogo è arrivata con tempestività un'ambulanza che era nelle vicinanze per presidiare altri festeggiamenti, ed i soccorritori hanno rianimato il 34enne, ma si è reso necessario il trasporto d'urgenza in ospedale con elisoccorso in codice rosso, dove poco dopo è deceduto a causa delle complicazioni seguite al blocco respiratorio, raccontano i giornali locali.

Arresto cardiaco

Baldissera, grande appassionato di calcetto, è stato rianimato perché lo choc ha provocato un arresto cardiocircolatorio, ma le sue condizioni erano comunque molto gravi, tali da rendere necessario il traporto in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, che non è servito a salvargli la vita.

