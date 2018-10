di Domenico Zurlo

dopo Rovato ripartiamo e arriviamo a Chiari. Il treno si è fermato più volte durante il viaggio per mancanza di corrente, e sarà andato a 30-35 all’ora al massimo».





Un, una vera e propria Odissea per alcune decine di passeggeri che ieri, lunedì 29 ottobre, erano partitiin direzione, col treno delle 15.28. Ildi Trenord, che sarebbe dovuto arrivare a Milano centrale alle 16.35, per poco più di un'ora di percorrenza, non è invece mai arrivato a destinazione.Colpa del maltempo che ha messo in ginocchio la linea dacon danni agli impianti di circolazione. E per chi era su quei treni la situazione è stata insostenibile per ore: «La partenza era alle 15.28, il treno è arrivato già con 20 minuti di ritardo, poi alla prima fermata, Rovato, il ritardo era già salito a un’ora e 5 minuti - racconta Maurizio, 26 anni, a bordo del treno diretto a Milano -Dopo Chiari, il treno si ferma ancora senza riuscire ad arrivare a Romano, terza fermata sulla linea. «Erano le 17, 17.15 al massimo - continua Maurizio - Ci hanno detto che non potevano andare avanti perché c’era un albero sui binari. Le prese di corrente non funzionavano, non funzionavano nemmeno i bagni, i bisogni erano accumulati nella tazza. La gente a bordo era nervosa, alcune persone hanno iniziato a litigare, la tensione era alta, eravamo al buio in mezzo al nulla».A quel punto il personale del treno avvisa i passeggeri: non si va avanti ma si torna indietro, ancora a Chiari. «Ci hanno detto che il treno non poteva proseguire, che saremmo tornati a Chiari e da lì potevamo prendere un’altra coincidenza per Milano - continua il racconto del passeggero - Siamo scesi tutti, una signora ha avuto una crisi di panico. Non c’erano taxi, e la compagnia non ha fornito bus sostitutivi, siamo stati abbandonati a noi stessi». A quel punto la decisione di tornare a Brescia: «Erano quasi le 20, abbiamo cercato un treno per Milano ma avevano tutti tra i 70 e i 120 minuti di ritardo. Così una mia amica è venuta a prendermi in auto e mi ha riportato a Brescia, dove sono arrivato alle 22: 7 ore per tornare da dove ero venuto».