morti per il maltempo diventano 9: alle sei vittime di ieri se ne sono infatti aggiunte altre 3 tra ieri notte e questa mattina. Una donna a Dimaro, in Val di Sole, un vigile del fuoco volontario travolto da un albero mentre stava effettuando un intervento a San Martino in Badia, in Alto Adige, e un kite-surfista di 63 anni scagliato sulla scogliera di Cattolica dalle fortissime raffiche di vento. Continua a flagellare l'Italia l'ondata di maltempo che da oltre 48 ore sta interessando il nostro paese con temporali e piogge torrenziali, venti oltre i cento chilometri orari e mareggiate con onde anche di sette metri che stanno sferzando le coste.



Ieri trombe d'aria in Liguria. Sullo Stelvio bloccati 180 turisti



Particolarmente critica è la situazione in Liguria, dove oltre 20 mila persone sono senza energia elettrica. Portofino è isolata in seguito alla mareggiata che colpito tutto il golfo del Tigullio e ha pesantemente danneggiato la strada provinciale, mentre a Genova (dove le scuole restano chiuse anche a causa dei danni provocati da pioggia e vento ieri) l'aeroporto è stato chiuso dopo che il mare in tempesta ha portato detriti sulla pista, rendendola impraticabile. Tutti i voli sono stati cancellati e lo scalo resterà chiuso fino alle 14 per consentire le verifiche tecniche e gli interventi sugli impianti.



Alberi caduti a Roma, motociclista travolto e soccorso dai passanti in via De Grandis



Grossi danni anche al porto di Rapallo, dove ha ceduto parte della diga: 19 persone che erano rimaste bloccate sui muraglioni - alcune delle quali in ipotermia - sono state salvate dopo ore dai vigili del fuoco mentre decine di super yacht, tra cui quello della famiglia Berlusconi, hanno rotto gli ormeggi e spinti dal mare e dal vento si sono schiantati contro la costa. Al terminal auto di Savona, invece, diverse Maserati pronte per l'esportazione sono andate distrutte a causa di un incendio provocato da un corto circuito dovuto all'allagamento del capannone.

Situazione difficile, anche se in miglioramento, anche in Trentino-Alto Adige. Una tromba d'aria ha scoperchiato alcune case in Valsugana mentre diverse abitazioni sono state evacuate a Moena, Mattarello e Tezze di Grigno. A Dimaro il torrente Melendrio è esondato: 200 persone sono state evacuate in via precauzionale mentre non c'è stato nulla da fare per una donna travolta da una frana caduta nella zona di Campeggio. Disagi pesanti in Alto Adige, soprattutto in val Pusteria, dove la Drava e il rio Sesto sono usciti dagli argini allagando San Candido e Sesto, e all'imbocco della Valgardena, a Chiusa, dove è attesa la piena dell'Isarco.

AUTO INGHIOTTITA DA UNA VORAGINE Voragine nell'Aurelia a Finale Ligure all'altezza della zona Malpasso, a causa della forte pioggia caduta ieri e durante la notte. Alle 5 di stamani è collassata una delle due carreggiate aprendo una voragine profonda 6 metri dentro la quale è finita una vettura. La donna che si trovava al volante è rimasta lievemente ferita. Soccorsa dai vigili del fuoco è stata trasferita sotto choc in ospedale.



IL SINDACO: LA STRADA PER PORTOFINO NON C'È PIÙ «La Strada Provinciale 227 per Portofino non esiste più. Il borgo è isolato. Si raggiunge solo dal mare se le condizioni meteo lo permettono. La violenza delle onde si è abbattuta con incredibile forza sulla panoramica che collega Santa Margherita Ligure con Portofino». Lo dice il sindaco Matteo Viacava che per tutta la notte ha gestito l'emergenza. Viacava è stato impegnato anche nello spegnimento dell'incendio che ha coinvolte alcune sale del Comando della Capitaneria di Porto del Borgo. «Tutta Portofino, tutti i ragazzi del paese hanno lavorato in piazza, sui moli. Siamo uniti, siamo forti. Non sono il sindaco di Portofino, sono un portofinese e sono fiero e orgoglioso di esserlo. Questa comunità unita ha evitato il peggio», ha detto il sindaco.



ROMA, CADE ALBERO AL GIANICOLO: DUE FERITI Due ragazzi sono rimasti feriti ieri pomeriggio dalla caduta di un grosso albero al Gianicolo. È accaduto in piazza Garibaldi. I due giovani erano vicino al cannone del Gianicolo quando l'albero è caduto e li ha colpiti. Il ragazzo, un 23enne, è stato trasportato in codice rosso in ospedale e sarà operato a una gamba. La ragazza, di 16 anni, in codice giallo per la frattura di una caviglia e vari traumi.



CHIUSO TRATTO TANGENZIALE Chiuso un tratto della tangenziale Est di Roma, da viale Castrense in direzione Salaria, per la caduta di pannelli anti-rumore. Come anche le rampe di accesso da via Prenestina. Diverse le strade chiuse in città per la presenza di rami e alberi sulla carreggiata. Disagi al traffico in varie zone della Capitale: da via Prenestina a via Tiburtina, da via Acqua Bullicante al Grande raccordo anulare. Tra i 400 e i 500 gli interventi effettuati nella notte dalla polizia per viabilità, caduta rami, alberi, chiusure e presidi.



100 INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO A ROMA Sono circa gli 100 interventi effettuati nella notte dai vigili del fuoco di Roma in tutta la città. A quanto riferito dai pompieri, per tutta la notte il nucleo Saf e i sommozzatori sono stati impegnati in via dell'Idroscalo a Ostia per soccorrere diverse persone. Ancora molti gli alberi e i rami pericolanti. Al momento i vigili del fuoco, che hanno rafforzato il dispositivo in campo anche per la giornata di oggi, devono ancora evadere circa 400 richieste di intervento.



TROMBA D'ARIA IN VAL D'OSSOLA Una tromba d'aria ha causato questa notte danni in Val d'Ossola. Dopo la pioggia torrenziale delle ore precedenti, un vento fortissimo ha segnato la notte colpendo soprattutto la città di Villadossola e la valle Antrona. Molte le piante cadute, soprattutto sulla superstrada 33 che collega Domodossola a Gravellona Toce, strada che stanotte è stata chiusa al traffico. A Villadossola dai tetti di alcune case sono volate via le tegole. In città le scuole oggi rimarranno chiuse. Anche la ferrovia Vigezzina che unisce Domodossola a Locarno (Svizzera) è stata chiusa per la caduta di un albero sulle rotaie. Il servizio rimarrà interrotto tutta la giornata.