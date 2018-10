Maltempo ed emergenza in tutta Italia , non solo a Roma dove la sindaca Virginia Raggi ha disposto la chiusura delle scuole : secondo quanto riporta 3bmeteo.com, un'acuta fase di maltempo sta colpendo il Nord con piogge e temporali di forte intensità soprattutto a Nord-Ovest, temperature stabili con massime tra 14 e 18 gradi e neve in calo a 1900 metri. Al Centro maltempo su Sardegna, tirreniche e Umbria con piogge e temporali anche forti in estensione entro sera anche all'Adriatico e temperature in rialzo, massime tra 19 e 22. Al Sud irregolarmente nuvoloso con piogge e rovesci intermittenti in intensificazione serale su Campania, Sicilia e Calabria e temperature in rialzo, massime tra 21 e 25.



Ondata di maltempo sulla Puglia con le operazioni in mare per la Tap che sono slittate per le avverse condizioni marine e una tromba d'aria nel tarantino che ieri sera ha causato un cedimento ad una chiesa a Manduria. Allerta rossa invece in Liguria, soprattutto nelle province di Genova e Savona, mentre la piena dell'Adige a Verona è passata senza particolari disagi. Grandinata in Sardegna, ad Alghero, mentre il Friuli è attualmente sotto un forte acquazzone con forti folate di vento.



Allerta in tre regioni del nord, a sud scuole chiuse in alcuni comuni



CHIUSA L'AUTOSTRADA A22 L'Autostrada del Brennero è stata chiusa per precauzione, tra Vipiteno e Brennero, per il rischio di caduta di un traliccio dell'alta tensione nello stesso punto in cui ieri sera era caduta una frana. Riaperta per poche ore, dopo la frana caduta ieri sera a Colle Isarco, l'Autostrada del Brennero è stata nuovamente chiusa tra Vipiteno e Brennero in via precauzionale. Nello stesso tratto in cui è caduta la frana, c'è infatti il rischio di caduta di un traliccio dell'alta tensione. Dopo la tregua notturna, ha ripreso a piovere in Trentino Alto Adige. In tutta la regione, i vigili del fuoco hanno registrato oltre 300 interventi per smottamenti, allagamenti e frane. La situazione rimane seria, ma è sotto controllo.



VOLO RYANAIR DIROTTATO DA ALGHERO AD OLBIA Il forte temporale che si è abbattuto su Alghero tra le 7,30 e le 8,30 ha costretto il volo Ryanair in arrivo da Bologna all'aeroporto di Fertilia, ad atterrare allo scalo Costa Smeralda di Olbia. I passeggeri sono stati trasferita ad Alghero con un autobus messo a disposizione dalla compagnia aerea irlandese. I disagi riguardano anche i passeggeri che sarebbero dovuti partire da Alghero per Bologna con lo stesso velivolo, con un volo previsto per le 9.30: anche per loro Ryanair ha comunicato in trasferimento in pullman a Olbia, per l'imbarco direttamente dallo scalo della Costa Smeralda.

ACQUA ALTA A VENEZIA È stata confermata stamane dal centro maree del Comune la previsione del picco massimo di alta marea di 150 centimetri sopra il medio mare, atteso a Venezia tra le 14 e le 14.30. Si tratta di una stima, sulla base della situazione meteo e dei modelli matematici, ma se la misura venisse raggiunta si tratterebbe di una delle più forti 'acque altè della storia. Un episodio da 'codice rossò (marea eccezionale) che comporta l'allagamento di buona parte del centro cittadino. Nell'archivio storico si contano solo cinque picchi di alta marea superiori al metro e 50: dopo il record di 194 cm della grande acqua alta del 1966, i 166 cm del dicembre 1979, i 158 cm del febbraio 1986, i 156 del dicembre 2008 e i 151 del novembre 1951. L'ultima acqua alta vicina ai 150 si era verificato l'11 novembre 2012, 149 centimetri.



FRANA NEL BERGAMASCO, FAMIGLIE FUORI DI CASA Continua anche oggi l'ondata di maltempo sulla provincia di Bergamo. A Vilminore di Scalve cinque famiglie sono fuori casa a causa di una frana che minaccia le loro abitazioni, mentre il sindaco Pietrò Orrù ha deciso di chiudere per oggi le scuole, come riporta oggi l'Eco di Bergamo. In valle Seriana invece tre ponti sul fiume Serio sono transennati, quindi chiusi per automezzi e pedoni: si tratta dei ponti di Albino in viale Stazione, quello che collega Nembro a Pradalunga e Gavarno e dell'ex ponte ferroviario, ora ciclabile, di Ponte Nossa. Alcune altre strade risultano poi bloccate in alta Valle Seriana, mentre in valle Brembana è sorvegliato speciale il fiume Brembo, che ha superato la portata massima. Oggi sono previsti diversi sopralluoghi di tecnici e Protezione civile in tutta la provincia.



ROMA, ALBERI E RAMI CADUTI Alberi e rami caduti in strada in diverse zone di Roma a causa del maltempo. Al momento è stata chiusa al traffico una corsia di via di Porta Maggiore come anche via Milano, nel centro storico, per la caduta di alberi e rami sulla carreggiata. In via della Tecnica all'Eur un albero è caduto su un'auto in sosta, fortunatamente senza provocare feriti. Rami e alberi in strada anche a via Pannoia a San Giovanni e su via di Brava.



CADE ALBERO NEL NUORESE Il forte vento di scirocco, con raffiche a 80 chilometri all'ora, sta creando disagi nel territorio a cavallo delle province di Nuoro e Oristano. Gli alberi abbattuti dal vento stanno ostruendo il passaggio nelle strada di collegamento tra i diversi centri dell'interno della Sardegna. Nella strada che va da Macomer a Santu Lussurgiu un albero in mezzo alla carreggiata ha fatto bloccare un pullman ed è in corso l'intervento dei Vigili del fuoco per la rimozione della grossa pianta. Un capannone di un'azienda della zona è stato scoperchiato dal vento e sono tanti gli interventi dei Vigili del Fuoco di Macomer e Oristano per rimuovere alberi pericolanti vicino alle abitazioni. Oltre a Macomer i paesi più colpiti sono Scano Montiferro e Cuglieri, sulla costa occidentale dell'Isola.



STRADE COME FIUMI La pioggia torrenziale caduta stanotte nel Nuorese ha creato danni e disagi sia a Fonni, in montagna, che a Siniscola, sulla costa. A Fonni un fiumiciattolo esondato ha provocato l'allagamento delle vie della parte bassa del paese che si sono trasformate nel letto di un fiume in piena, creando anche una situazione di pericolo. È stata la stessa sindaca, Daniela Falconi a darne notizia su Facebook. «La pioggia di stanotte anche se è durata meno di un'ora ha fatto non pochi danni sia in paese che in campagna - scrive - La situazione più problematica e pericolosa ce l'abbiamo nel rione Coleo tra via Papa Giovanni, Via Mannironi e le vie intorno dove non è la prima volta che succede ciò che si è verificato oggi. Abbiamo un problema serio con la raccolta delle acque (condotte vecchie e probabilmente rotte in più punti) che si riversano dalla parte alta del paese come se fossero un fiume in piena fino alle zone più basse del portandosi dietro detriti, fango e parte della strada».



«L'ufficio tecnico ha già effettuato i sopralluoghi e una prima stima degli interventi urgenti per mettere fine a questa situazione - ha aggiunto ancora la sindaca - Già nei prossimi giorni, dopo che il consiglio comunale destinerà le risorse si effettueranno i primi interventi che pian piano riguarderanno anche le altre zone del paese e le campagne». Nel frattempo la pioggia torrenziale di stanotte ha creato disagi anche a Siniscola dove sono in corso vari interventi dei Vigili del fuoco per allagamenti nelle strade, dove l'acqua sta rendendo difficile il passaggio dei veicoli.

VENTO FORTE NEL LODIGIANO Forti raffiche di vento, fino a 55 chilometri orari, si stanno abbattendo sul Lodigiano, fino alla collina di San Colombano, nel Milanese. I vigili del fuoco di Lodi stanno lavorando, in questi minuti, per rimuovere un albero che è stato sradicato a Graffignana (Lodi) nei pressi di un ristorante lungo la provinciale 19 mentre rami anche pesanti si sono staccati da altri alberi sul territorio precipitando a terra. Gli stessi pompieri spiegano che l'allerta per vento forte è prevista per l'intera giornata.



CAPRI ISOLATA, SOSPESI COLLEGAMENTI CON ISCHIA Capri è attualmente isolata a causa del maltempo. I collegamenti marittimi da Napoli e da Sorrento verso l'isola azzurra sono, infatti, interrotti da questa mattina per le proibitive condizioni meteo-marine. Stop sia ai mezzi di navigazione veloce che ai traghetti. Sull'isola soffia un forte vento di scirocco e il mare si presenta agitato.



Sono stati tutti sospesi i collegamenti tra Ischia e la terraferma. Oltre agli aliscafi, già fermi nei porti da ieri, anche le navi della Caremar e della Medmar sono rimaste attraccate in banchina per il forte vento di scirocco. Le compagnie di navigazione hanno effettuato solo le prime corse dirette a Napoli e viceversa, poi hanno fermato tutte le navi. Lo conferma il comandante della Guardia Costiera di Ischia, tenente di vascello Andrea Meloni. A Ischia Porto, Barano, Serrara Fontana e Forio scuole chiuse stamattina. «A causa delle avverse condizioni meteo, che si prevede peggioreranno ulteriormente nelle prossime ore, abbiamo emesso una ordinanza che terrà chiusi i plessi scolastici per la giornata di oggi» il messaggio del sindaco di Ischia, Vincenzo Ferrandino.



TAP, SLITTATE OPERAZIONI IN MARE Le avverse condizioni meteo marine, con forte vento di scirocco e mare grosso, fanno slittare l'avvio delle attività di Tap in mare propedeutiche all'arrivo dell'Adhémar de Saint-Venant, la nave posatubi di Saipem (lunga 95 metri, con una stazza di 6200 tonnellate), ormeggiata da giorni nel porto di Brindisi. L'imbarcazione dovrà installare il palancolato sul fondale in località San Basilio, a San Foca, dove sarà realizzato il punto di uscita del microtunnel del gasdotto.



Per questa mattina era previsto l'arrivo da Otranto della «Sara T», imbarcazione lunga 19 metri e mezzo con un pescaggio di due metri, che dovrà posizionare boe e sensori per i monitoraggi ambientali in corrispondenza del punto di uscita a mare del microtunnel. Previsto anche l'arrivo di una seconda imbarcazione preposta all'assistenza in mare della Sara T.. Si opererà in uno specchio d'acqua che fino al 30 dicembre è stato interdetto a qualsiasi attività da un'ordinanza della Capitaneria di Porto. A presidio delle operazioni in mare ci saranno motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di porto.



TROMBA D'ARIA NEL TARANTINO Una tromba d'aria si è abbattuta ieri sera a Manduria (Taranto) causando il cedimento del timpano (la superficie triangolare racchiusa nella cornice del frontone) della chiesa di San Michele Arcangelo. I detriti hanno danneggiato anche le insegne dei negozi e le auto in sosta. Per le forti raffiche di vento e la pioggia insistente sono caduti anche una ventina di alberi di pino in piazza Giovanni XXIII e sulla via per Oria. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Ingenti i danni e tanta paura per la popolazione. Sono crollati anche pezzi di balcone e cornicioni in diverse vie, massi caduti sulle auto, infrante vetrine, sradicate pensiline, allagamenti ovunque. Fino alla tarda serata di ieri si segnalava solo un ferito lieve.



GRANDINATA AD ALGHERO Tempeste di fulmini, nella notte a Cagliari e all'alba a Sassari, una forte grandinata ad Alghero e un fiumiciattolo esondato a Fonni, nel Nuorese, dove la situazione è critica in alcune parti del paese. Il maltempo è arrivato in Sardegna con piogge, temporali e chicchi di grandine del diametro di una palla da tennis che hanno provocato alcuni danni alle auto in sosta. «Al momento stiamo valutando i danni, ma pare che ci siano solo vetri rotti e auto danneggiate: nessuna infrastruttura pubblica sembra abbia risentito della grandinata - dice all'ANSA il sindaco di Alghero, Mario Bruno - sono stati 15 minuti, dalle 7.15 alle 7.30, di apprensione.



PASSATA LA PIENA DELL'ADIGE È già passata, verso le 4 del mattino, la piena dell'Adige a Verona, senza causare danni. La situazione é attentamente monitorata e sono state installate alcune paratie in zona Corte dogana. È stato chiuso momentaneamente il Lungadige Attiraglio, ma non sono segnalate in città ulteriori criticità.



ALLERTA ROSSA IN LIGURAI Sono trascorse senza creare criticità particolari le prime ore di allerta rossa sulla provincia di Genova e in quella di Savona. L'allerta rossa è scattata questa mattina alle 6, dopo una notte in allerta arancione, ed andrà avanti fino alle 18, mentre nella provincia della Spezia l'allarme rosso sarà dalle 12 alle 24. Nell'Imperiese l'allerta è arancione fino alle 15. Scuole chiuse in quasi tutti i Comuni.



A Genova chiuse anche cimiteri, parchi accessi alle passeggiate a mare, biblioteche. Sospese tutte le attività all'aperto. Ci sono stati alcuni smottamenti e allagamenti di box e scantinati per l'esondazione di alcuni piccoli rivi. È avvenuto a Busalla con il rio Chiappa e a Sori con l'omonimo corso d'acqua. Uno smottamento a Borzoli e la frana di un muro di contenimento a Voltri. Cinque famiglie sono isolate a Davagna. Il livello dei torrenti maggiori ora non preoccupa. C'è apprensione per mareggiate e venti forti in serata e per la quantità di pioggia che cadrà su terreni già intrisi d'acqua e che farà innalzare rapidamente i torrenti e potrà causare frane.



Il libeccio da questa sera ingrosserà il mare che avrà «onde oceaniche», dicono dalla Protezione civile. Genova e la Liguria sotto interessati dalla perturbazione ormai da tre giorni, fenomeno definito inusuale. Nella notte un temporale ha interessato Genova e il torrente Polcevera, che corre sotto i monconi del ponte Morandi e nel cui greto ci sono ancora macerie del viadotto, è cresciuto di 60 centimetri in un'ora. Al momento il livello è di 81 cm, ieri era arrivato a 1,5 metri, ma il primo livello di guardia è a 2,5 m e il rischio esondazione a 3,20. Il torrente Bisagno è a 1,22 centimetri, era a 2,10 ed ha il primo livello di guardia a 2,50 e il secondo ed ultimo a 4,15. Alcune frane sono segnalate anche in val Trebbia e in val Bisagno. Ora la perturbazione interessa le Cinque Terre, nello Spezzino.



A Levanto (La Spezia), c'è stata anche una grandinata. Sempre nello Spezzino, a Sarzana, è caduta sull'Aurelia una cancellati di 30 metri, ma non ci sono feriti o danni a veicoli. A Luni quattro famiglie sono state sfollate per una frana che minaccia le loro case, mentre altre 8 in località san Rocco hanno dovuto lasciare le abitazioni per precauzione a causa degli argini fragili del Parmignola. Nello Spezzino sono monitorati i piccoli corsi d'acqua che sono pieni e ora sta piovendo con intensità. Non preoccupano il Vara e il Magra. Nella notte, invece piogge intense anche nel Savonese dove si registrano alcuni allagamenti di scantinati e box per tombini saltati, ma i torrenti sono sotto il livello di guardia. Il Letimbro è cresciuto, ma è a un metro dal livello di rischio e il Bormida ha perso 2 metri rispetto a ieri.



PIOGGE E VENTO FORTE IN FRIULI Nuove piogge abbondanti, con vento di Scirocco intenso su Alpi e Prealpi Carniche, dove entro mezzanotte dovrebbero cadere 250-300 mm nell'arco di 12/18 ore, mentre sulla bassa pianura e lungo la costa le piogge saranno intermittenti e più moderate, ma dove lo Scirocco soffierà in serata con raffiche superiori ai 100 km orari sulla costa e 150 km sulla zona montana in quota. È l'allerta meteo diffusa questa mattina dalla Protezione civile, il cui bollettino prevede il passaggio del fronte principale del maltempo dopo la mezzanotte, con piogge e temporali diffusi anche su pianura e costa e vento in rotazione a Libeccio e relativa attenuazione.



In nottata la situazione difficile si era attenuata, nonostante una instabilità atmosferica sull' Isontino che ha causato la caduta di 75 mm di pioggia in 3 ore. Al momento vengono segnalati allagamenti a Fiumicello, Villa Vicentina, Sagrado; a Pordenone è stato chiuso un sottopasso ferroviario sulla SP70 mentre a San Leonardo alberi sono caduti sulla strada. Vengono monitorati i livelli dei fiumi Meduna e Tagliamento, che al momento sono stazionari. L'invaso di Ravedis sta laminando la piena del fiume Cellina; è stato superato il livello di guardia con conseguente attivazione del Servizio di Piena. Sulla zona costiera è prevista alta marea, con un primo picco in tarda mattinata e un secondo in tarda serata.



ALLERTA IN VENETO Allerta maltempo in tutto il Veneto, con il personale di vigili del fuoco e Protezione Civile pronto ad intervenire ad ogni evenienza, anche se, al momento, non sono segnalate particolari criticità, se non emergenze locali nel bellunese e nel vicentino. Le zone sotto la lente d'ingrandimento sono l'Agordino e la Val Belluna dove ieri c'è stata una pioggia piuttosto intensa (200 millimetri) che ha fatto emergere fragilità in alcune aree locali con vari smottamenti, piccole frane e diffusi allagamenti da parte di torrenti secondari, le cui esondazioni hanno coinvolto abitazioni e strade. Tra queste ultime anche la Strada statale Alemagna che ieri, a Longarone, è stata momentaneamente chiusa e sulla quale si sta ancora operando per liberarla da detriti. O ad Alvera di Cortina d'Ampezzo per l'osservazione del Bigontina.



Solo il bellunese ha registrato 120 interventi dei vigili del fuoco sui 330 totali fatti in tutto il Veneto. Così, vista l'emergenza, i pompieri hanno raddoppiato per oggi, in alcune province, la presenza del personale facendolo rientrare anche dal giorno di riposo, mentre la Protezione Civile ha ottenuto dal proprio Dipartimento la mobilitazione nazionale per tutti i suoi uomini. Le aree venete 'caldè sotto costante osservazione sono nel Veneto orientale: a Portogruaro e a San Michele al Tagliamento per la probabile piena del fiume Tagliamento, e nel vicentino per il torrente Posima che è esondato costringendo alcune famiglia ad abbandonare la propria abitazione.



Sotto controllo anche il fiume Brenta e il fiume Bacchiglione. Per adesso la Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Veneto non segnala emergenze particolari, pur riferendo che la 'macchinà è pronta ad ogni evenienza secondo un preciso piano d'azione come è stato disposto dall'Unità di crisi attivata ieri dal presiodente Veneto Luca Zaia. Apprensione, intanto, a Venezia per le previsione del Centro Maree che indica una massima di 150 cm per le ore 14 e di 115 cm per le 19.