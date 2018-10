Alberi caduti a Roma, motociclista travolto e soccorso dai passanti in via De Grandis

Via Sebastiano Grandis. Cittadini soccorrono motociclista preso in pieno da un albero pic.twitter.com/Wzu8AsePyH — Roma fa schifo (@romafaschifo) 29 ottobre 2018

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Strage di alberi a Roma, dove in molti quartieri sono caduti parecchi alberi a causa del vento forte che ha colpito la Capitale nella giornata di oggi (e che ha portato alla decisione della sindaca Virginia Raggi di chiudere le scuole). Come scrive sui suoi profili social la pagina Romafaschifo, in via Sebastiano De Grandis un motociclista è stato travolto da un albero mentre transitava da quella strada ed è caduto.Nella foto postata su Twitter si vedono alcuni automobilisti che si sono fermati a prestare soccorso al motociclista per terra. Non è l'unico caso di oggi: in Ciociaria due ragazzi sono morti dopo che un albero ha schiacciato la Smart su cui viaggiavanomentre a Roma sono parecchi gli alberi crollati ad aver causato disagi alla circolazione e persino uno stop alla linea B della metropolitana.