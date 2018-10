Alberi crollano sulle auto: due morti schiacciati a Frosinone, uno a Terracina

Tragico lunedì di maltempo su tutta l'Italia per la pioggia e il vento con 4 morti tra Lazio e Campania. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud. Scuole chiuse in Lazio, Campania, Veneto, Liguria, Toscana e Piemonte. Un tromba d'aria in Puglia ha causato ingenti danni nel Tarantino. Autostrade bloccate al nord, trasporti a singhiozzi in Liguria. Collegamenti interrotti con le isole del Golfo di Napoli.

Un albero è caduto su un'auto in transito a Terracina, sul litorale laziale, uccidendo un uomo e ferendone un altro in modo grave. È accaduto a viale della Vittoria, nel centro della cittadina, investita oggi da una tromba d'aria che ha provocato seri danni, con molti alberi caduti. All'arrivo dei soccorritori per un uomo non c'era più nulla da fare; l'altro è stato trasportato dal 118 in ospedale in codice rosso.



Un albero è cade su un'auto in sosta a Pescara: è grave una donna. Una donna di 49 anni è rimasta gravemente ferita a Pescara dopo che un albero, probabilmente a causa del forte vento che imperversa sulla città in queste ore, è caduto sulla sua auto parcheggiata in via Avezzano, vicino alla Prefettura. Il fusto è finito dentro l'abitacolo della vettura. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, ha riportato, tra l'altro, una frattura esposta del femore ed è stata trasportata in ambulanza in ospedale dove attualmente è sottoposta a intervento chirurgico. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia Municipale. Diversi gli interventi in città a causa del vento.

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tragedia insferzata dal. Un grossoa causa della pioggia e del forte vento è crollato sulla strada, sulla Casilina in provincia di, schiacciando un’auto in marcia, unabianca, su cui si trovavano due giovani: entrambi sono morti sotto il peso delle lamiere del mezzo, accartocciato. Si tratta di un ragazzo e di una ragazza di Arce.È accaduto poco fa nel Cassinate, all’altezza di Castrocielo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Scossi gli automobilisti che hanno assistito al crollo dell’albero finito sull’auto.