Maltempo, vento forte e raffiche a Roma , dove sono stati effettuati 180 interventi in mattinata per la caduta rami. L'episodio più drammatico all'Eur dove un vigile del fuoco di 50 anni è rimasto gravemente ferito dalla caduta di un albero alla Montagnola. L'uomo, caposquadra della partenza 11A, stava tagliando un ramo in via Tommaso Odescalchi 14 quando un pezzo di tronco gli è crollato addosso colpendolo sulla testa e sulla schiena. L'uomo è ricoverato in codice rosso in ospedale.



Numerose le auto danneggiate nella Capitale, con l'attività mattutina del servizio giardini che ha riguardato maggiormente il verde privato. Due lecci sono caduti a Villa Borghese, un platano a via Satrico e un platano a via Carlo Felice.



La 'strage' di alberi ha riguardato molte zone della Capitale: come documentano queste foto che vi mostriamo, in Lungotevere delle Armi e in Viale Battista Bardanzellu gli alberi caduti hanno letteralmente travolto sia le auto (sul Lungotevere) sia il chiosco di un'edicola (in Viale Bardanzellu). Attualmente gli alberi bloccano ancora la strada e le auto sono coperte dagli stessi alberi e non c'è ancora traccia di interventi da parte delle autorità. In via Magliana Nuova è invece crollata un tetto (foto sotto).