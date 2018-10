Maltempo, scuole chiuse anche domani: ecco dove

Anche nel Bellunese restano chiusi i plessi scolastici di ogni ordine e grado e gli impianti sportivi. Lo ha reso noto il Governatore del Veneto Luca Zaia. Restano gravi i problemi legati al servizio telefonico e alla fornitura di energia elettrica, ai quali si sono aggiunti in mattinata anche quelli del servizio idrico

Scuole chiuse per il terzo giorno, domani, nei Comuni del Veneziano che si trovano lungo l'asta del fiume Piave. Lo ha disposto il Prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, a causa del persistere della criticità idraulica nella zona. I Comuni interessati dalla chiusura sono Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave e San Donà di Piave.



L'ondata di maltempo che si è abbattuta per tutta la giornata di ieri e nel corso della notte in Abruzzo mantiene alta l'allerta in molte zone del territorio regionale. La situazione più critica sembra registrarsi nell'aquilano, soprattutto nella Marsica e nell'Alto Sangro, dove anche oggi in diversi centri le scuole resteranno chiuse come a Luco dei Marsi, Castellafiume, Aielli, Cerchio, San Vincenzo Valle Roveto, Pescasseroli, San Benedetto dei Marsi. In alcuni comuni come a Collelongo l'ingresso è stato posticipato di un'ora mentre ad Avezzano le lezioni sono riprese regolarmente.



In conseguenza della forte ondata di maltempo è scattata la chiusura delle scuole per la giornata di oggi in tutta l'area dello Spezzino, nel levante ligure, coinvolto da un'allerta meteo di massimo (il livello rosso). Ieri in tarda serata anche il comune di Genova, dove alle 6 di oggi l'allerta arancione è diventata di livello giallo in vigore fino alle 18, ha diramato l'avviso di chiusura delle scuole per la giornata di oggi per tutti gli istituti del territorio a causa dei danni provocati dal maltempo. Per i territori in allerta arancione la decisione sulla chiusura scuole spetta ai sindaci dei singoli comuni.



A Massa e a Carrara numerose scuole hanno rilevato problemi tecnici e sono state chiuse.

Con ilche continua a colpire l'Italia a macchia di leopardo, resteranno ancora chiuse le scuole anche mercoledì 31 ottobre.E' il caso del el. La decisione questa mattina nel corso della riunione della sala operativa della Protezione civile a Trento. Sempre domani i servizi extraurbani di trasporto pubblico adotteranno l'orario normalmente previsto nei giorni invernali non scolastici, sostanzialmente dimezzato rispetto ai giorni di scuola.