Tragedia sul fiume Adda, scivola e cade in acqua: morto un uomo di 69 anni

Stava tentando di recuperare alcuni attrezzi sportivi caduti in acqua quando è scivolato, annegando nel fiume Adda. E' la tragedia che ha colpito un uomo di 69 anni nel pomeriggio di lunedì 18 luglio, poco prima delle 15.00, tra e Cornate (Monza Brianza) e Trezzo sull'Adda (Milano).

Il 69enne avrebbe urlato dalla riva del fiume mentre cadeva in acqua, mettendo in allarme alcuni passanti che subito hanno chiamato il 112. Sul posto sono accorse le ambulanze del 118, con elisoccorso, vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza e i carabinieri di Trezzo sull'Adda. Ma, una volta individuata la vittima, però, era troppo tardi: l'uomo era già morto.

In base a quanto ricostruito dai militari, la vittima, un pensionato residente in Brianza, stava pescando vicino alla centrale idroelettrica di Cornate, quando, nel tentativo di recuperare alcuni attrezzi sportivi caduti in acqua, sarebbe scivolato, venendo subito trascinato via dalle correnti molto forti. Una volta recuperata, la salma è stata portata all'Istituto di medicina legale di Milano.

