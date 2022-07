Verano Brianza, fa pipì al parcheggio del McDonald's: maxi multa di 5 mila euro

Una pipì costata davvero carissima. Mai avrebbe immaginato che un bisogno fisiologico evidentemente impellente, gli costasse così salato. Un uomo di 29 anni è stato multato per 5 mila euro per aver orinato nel posteggio di un centro commerciale: l'episodio ieri notte a Verano Brianza (Monza). Così recita il verbale che si è ritrovato in mano il ragazzo.

PIPI' AL PARCHEGGIO: MAXI MULTA A VERANO BRIANZA

A coglierlo sul fatto è stata una pattuglia dei carabinieri, durante un servizio di controllo in parcheggio sul quale si affacciano tre grossi negozi, McDonald's-Eurospin-Tigotà, tra via Comasina e via Brunati a Verano Brianza (Monza). Fermato, il 29enne è stato identificato e sanzionato in via amministrativa per atti contrari alla pubblica decenza con una multa.

