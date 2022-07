Bakayoko fermato dalla polizia a Milano, ma l'agente non lo riconosce: perquisito con la pistola puntata VIDEO

Milan, l'incredibile disavventura di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese, in prestito dal Chelsea e in uscita dal club rossonero, ha avuto un'esperienza decisamente poco piacevole durante un controllo della polizia.

Il mediano di origini ivoriane, che compirà 28 anni tra un mese, è stato infatti fermato dalla polizia a Milano, mentre viaggiava a bordo del suo Suv, un Bmw X6. Come testimoniato dal video girato e postato su Twitter da due ragazzi, Bakayoko non è stato riconosciuto dagli agenti e, per ragioni imprecisate, la situazione si è fatta subito molto tesa, fino a degenerare. Non proprio il miglior ricordo finale per un calciatore in procinto di lasciare Milano e che, nelle prime amichevoli estive, sembra lontano dalla migliore condizione ed un corpo estraneo rispetto agli schemi di Pioli.

Il momento in cui il poliziotto si rende conto che ha fermato Bakayoko e bestemmia è poesia pic.twitter.com/f3fBRqtL9f — Captain Rossonero - Il Primo Rossonero 🏆 (@DrGianlucaFumo) July 17, 2022

In pochi istanti, Bakayoko è stato infatti costretto dagli agenti ad appoggiarsi alla volante della polizia ed è stato sottoposto, suo malgrado, ad un controllo. Il tutto, mentre un'agente puntava la pistola verso l'abitacolo del suv del calciatore del Milan. Non è chiaro chi viaggiasse in auto insieme a Bakayoko, ma dopo diversi attimi di tensione, uno dei poliziotti si rende conto del clamoroso fraintendimento e informa il collega. L'espressione di quest'ultimo è tutta un programma...

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Luglio 2022, 09:28

