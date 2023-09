The Kolors, il concerto sul battello finisce con un naufragio: ecco cos'è successo

di Redazione Web

Un sabato sera agitato per chi ha partecipato al concerto dei The Kolors, e non tanto per la musica e il ballo quanto più per il rischio corso dalla band e dai fan presenti. Infatti, un'imbarcazione di NavigaMi era stata prestata a Vivident Italia per permettere alla band del momento di esibirsi in un concerto "ridotto" con un pubblico di circa 30 persone. Tuttavia, verso la fine dell'esibizione, il battello ha iniziato ad inclinarsi pericolosamente.

L'inclinazione presenta il grosso rischio di far incamerare acqua, ed è esattamente ciò che è successo in questo caso. Per fortuna, però, il pilota sembra essere stato l'unico ad accorgersi del problema, mentre il pubblico ignaro continuava a godersi la performance dei The Kolors, compreso Rudy Zerbi che ci regala un video dell'esibizione.

La causa del problema

Tutti coloro che erano a bordo del battello sono riusciti a scendere senza alcun problema, e l'imbarcazione è stata poi svuotata dall'acqua. Per quanto riguarda la causa dell'inclinazione, tuttavia, resta il mistero. La Presidente di NavigaMi ha affermato che le cause dell'incidente sono ancora sconosciute, mentre Zanibelli nega la possibilità che ci fossero troppe persone a bordo «dato che c'erano 35 persone e il battello ne può ospitare fino a 60», secondo quanto riportato da La Repubblica.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Settembre 2023, 15:40

