Svegliata a bastonate mentre dorme, donna di 55 anni rischia di essere uccisa dal fratello: fermato col taser

Sarebbe potuto essere un altro femminicidio. Ma per una donna di 55 anni, di Milano, il destino è stato diverso. Elena - nome di fantasia - è stata salvata dall'aggressione di suo fratello maggiore, che da anni, in casa, la minacciava e la picchiava, racconta Il Giorno.

Rita uccisa nel 1992, il corpo identificato dopo 31 anni grazie al tatuaggio di un fiore. Ma l'assassino è ancora sconosciuto

Violenza in famiglia

Una brutta, l'ennesima, storia di violenze domestiche che si consuma in famiglia, fra fratelli uno dei quali, il più grande picchia e minaccia di morte continuamente la sorella minore, una situazione che si ripete da anni, a causa anche del vizio dell'uomo, l'alcol, che spesso lo riporta a casa in condizioni di ubriachezza che sfocia in violenza.

Quasi uccisa

Dopo vessazioni continue, di notte il fratello aguzzino si era scagliato senza alcun motivo contro Elena, mentre lei dormiva, massacrandole il viso di pugni e procurandole un taglio al braccio e al polso destro.

Arrestato il fratello

Gli agenti, infatti, sono intervenuti nell'appartamento e con un taser hanno immobilizzato l’uomo che aveva appena fratturato lo zigomo alla sorella. L'uomo è stato arrestato con l’accusa grave di tentato omicidio, mentre Elena è in ospedale con una prognosi di venti giorni.

