Insegnante di 23 anni uccisa mentre faceva jogging: trovata morta in un canale

di Redazione web

Uccisa mentre faceva jogging. Responsabile del delitto di Ashling Murphy, giovane insegnante di 23 anni, ritrovata priva di vita lungo un canale a Tullamore, in Irlanda, è Jozef Puska, 33 anni, condannato da una giuria composta da nove uomini e tre donne, che ha raggiunto un verdetto unanime di colpevolezza.

Paese sotto choc

Un omicidio quello della giovane, ripetutamente accoltellata al collo: la sua morte è stata uno choc per tutto il paese, per la brutalità della violenza commessa nei confronti di una donna indifesa, che stava solo facendo sport. Il cittadino slovacco si è dichiarato non colpevole, sostenendo in tribunale, di aver cercato di aiutare la 23enne, che a suo dire sarebbe stata attaccata da un altro uomo, che lo ha aggredito e accoltellato.

Conferma del Dna

Ma una testimone oculare, Jenna Stack, ha detto di aver visto le gambe dell'insegnante, muoversi sotto Puska mentre la teneva giù quando è passata lungo il canale; l'uomo stesso, medicato in ospedale per le ferite da coltello, avrebbe ammesso di aver ucciso la donna, per poi negarlo.

