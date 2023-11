«Violentata dal branco», lo stupro denunciato da una 17enne: arrestati due stranieri di 26 e 31 anni

di Redazione web

Una ragazza di 17 anni avrebbe subito violenza sessuale di gruppo ad Arzachena, in provincia di Sassari, da parte di due uomini. Le notizie sull'accaduto, ancora frammentarie, riferiscono che i due presunti aggressori siano già stati arrestati, si tratta di due cittadini stranieri di 26 e 31 anni, ancora in dubbio la loro nazionalità, forse tunisini o del Marocco, ma entrambi senza residenza.

Uno dei due nega

Secondo i quotidiani locali, uno dei due avrebbe negato di aver partecipato allo stupro, ma sul suo racconto sono in corso accertamenti. La vicenda risalirebbe alla sera del 21 ottobre, quando la 17enne si trovava in compagnia di un amico, vicino al centro di Arzachena, dove avrebbe subito l'aggressione e la violenza, ma la dinamica esatta non è ancora chiara e resa nota.

Condanna del sindaco

Sulla vicenda drammatica è intervenuto anche il sindaco del comune sardo, Roberto Ragnedda, che si è detto «profondamente amareggiato nell’apprendere la notizia del terribile atto compiuto a danno di una giovane donna nel cuore della nostra cittadina.

