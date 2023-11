Abusi sessuali e incesto, 3 fratelli condannati per violenze ripetute sulla sorella e su altre parenti: «Hanno imparato a violentare dal padre»

di Redazione web

Tre uomini, fratelli, avrebbero abusato sessualmente della sorella e di altre minori loro parenti. Reati per cui sono stati condannati dagli 11 ai 16 anni. Anche la madre di una vittima è stata condannata al carcere per aver assistito uno dei figli che ha brutalmente violentato la nipote. Durante il processo, sono emersi diverse violenze di natura sessuale, commesse tra il 1999 e il 2005 in varie località dell'Irlanda. Lo rivela il Daily Mail.

Genitori brutali

La giudice che ha condannato i tre responsabili, ha dichiarato che la famiglia era «sotto il dominio di una figura paterna deviata che abusava e maltrattava sua moglie, i suoi figli, sua nipote e parenti: i suoi figli hanno imparato ad abusare e violentare dal padre».

Bambini violati

La giudice ha sottolineato che i bambini coinvolti «hanno visto violati i loro diritti alla sicurezza, all'alimentazione, all'istruzione e alla protezione, ripetutamente e ancora una volta». Secondo la magistrata, inoltre, nessuno dei fratelli ha mostrato rimorso per i reati o empatia per le vittime.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 22:43

