Carcere annullato per dieci spacciatori dal tribunale del Riesame: la richiesta era un "copia e incolla"

Sono stati arrestati con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, poi una parte dei presunti criminali di origine nigeriana, è stata rilasciata, per errore. In 10, infatti, sono stati scarcerati poiché il tribunale del riesame di Venezia ha dichiarato nulla l'ordinanza che aveva disposto gli arresti. Secondo il Gip, Luca Marini, il documento non era altro che un "copia e incolla" della richiesta cautelare della procura, scrive il Giornale di Vicenza.

Respinto dal Riesame

Nell'ordinanza, il Riesame scrive che il provvedimento è "il frutto di un'opera di 'taglia e cuci' della richiesta cautelare, come chiaramente evincibile dall'identità linguistica e grafica dei due atti in molteplici passaggi, dall'assenza di parti motivazionali autonomamente redatte dal gip, nonché dalla presenza, nel testo dell'ordinanza, di numerosi refusi".

Richiesta fotocopia

Quel copia e incolla, avrebbe spinto il magistrato a bollare la richiesta, in quanto "non sono riscontrabili passaggi motivazionali che consentano di ritenere eseguita un'effettiva disamina, da parte del gip, degli elementi probatori sottoposti alla sua attenzione".

